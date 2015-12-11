لأول مرة.. التليفزيون السعودي يدشن موقعًا بالفارسية لمخاطبة الشعب الإيراني

دشنت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية موقعا الكترونيا جديدا يشمل نسخة باللغة الفارسية ويُبث الموقع الالكتروني الجديد كذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، إن الهدف من المشروع هو “إيصال رسائل السعودية في الداخل والخارج وخاصة شعب إيران”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، وأضاف الطريفي، عقب التدشين، أن وزارة الإعلام ستستعرض مواقف المملكة في عدد من القضايا الإقليمية.

كما أشار إلى أن القناة سوف تُبث بلغات أخرى، وأن وكالة الأنباء الرسمية تعمل كذلك على تدشين مشروع مماثل قريبا ومن جهته، أوضح جاسر الجاسر، مدير عام القناة، أن القائمين على الموقع سعوديون يتحدثون الإنجليزية والفارسية.

وتسود خلافات بين السعودية وإيران بشأن عدد من القضايا الإقليمية أبرزها الصراع في سوريا واليمن وتُبدي الرياض وطهران دعما لمختلف الأطراف المتنازعة في كل صراع ومن حين لآخر تتبادل حكومتا البلدين اتهامات بإثارة القلاقل والتوترات في الشرق الأوسط.