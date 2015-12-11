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متفوقا على نجم الجزائر.. يايا توريه أفضل لاعب إفريقي في استفتاء بي بي سي

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متفوقا على نجم الجزائر.. يايا توريه أفضل لاعب إفريقي في استفتاء بي بي سي متفوقا على نجم الجزائر.. يايا توريه أفضل لاعب إفريقي في استفتاء بي بي سي

(إفي): فاز لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه يوم الجمعة بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب إفريقي في 2015.

وتفوق توريه صاحب الـ32 عاما والذي انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قبل خمسة مواسم ونصف، في التصويت الشعبي على الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي والجابوني بيير إيميريك أوباميانج (بروسيا دورتموند الألماني) والغاني أندريه آيو (سوانزي الإنجليزي) والسنغالي ساديو مانيه (ساوثهامبتون).

وقال توريه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، "أنا فخور وسعيد للغاية. الحصول على هذه الجائزة بتصويت الجماهير أمر رائع".

وأوضح "أريد تهنئة باقي المرشحين كذلك. كرة القدم الأفريقية تتطور بصورة مستمرة، وتصبح أفضل بمرور الوقت، والآن لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الصاعدين".

وأصبح توريه، الذي قاد الإيفواري للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في غينيا الاستوائية، ثالث لاعب يفوز بالجائزة مرتين، بعد النيجيريين نوانكو كانو وجي جي أوكوشا.

وأضاف "في صغري كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم هام. كان علي تقديم الكثير من التضحيات. الآن أواصل محاولة الفوز بكل الألقاب الممكنة، سواء كانت فردية أو جماعية".

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