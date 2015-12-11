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برلماني عراقي: الحكومة أجرمت عندما سمحت بتواجد قوات تركية على أراضيها

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برلماني عراقي: الحكومة أجرمت عندما سمحت بتواجد قوات تركية على أراضيها برلماني عراقي: الحكومة أجرمت عندما سمحت بتواجد قوات تركية على أراضيها

قال محمد نوري العبد ربه، البرلماني العراقي، إن الأزمة الحالية بين العراق وتركيا سياسية أكثر منها عسكرية على الرغم من تواجد القوات التركية وخرق السيادة العراقية من جهة إقليم كردستان، مشيراً إلى استغرابه من حديث أردوغان عن تنظيم اجتماع بين أنقره وأمريكا بشأن الأزمة متجاهلا تماما المركزية العراقية.

وأضاف العبد ربه، خلال حوارٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي سفيان ثابت، مساء الجمعة، أن الحكومة العراقية أجرمت، وكانت مخطئة منذ البداية، إزاء تواجد قوات تركية على أراضيها، لافتاً الى أن الخيارات المتاحة حالياً أمام العراق دبلوماسية فقط، بالشكوى لحلف الناتو ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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