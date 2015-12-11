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مستشار وزير الموارد المائية: سد النهضة يقضي على البيئة المائية في مصر

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مستشار وزير الموارد المائية: سد النهضة يقضي على البيئة المائية في مصر مستشار وزير الموارد المائية: سد النهضة يقضي على البيئة المائية في مصر

قال ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية المصري الأسبق، إن واجهت مشكلة حقيقية مع إثيوبيا، فهي تريد المماطلة، وإضاعة الوقت بدلا من الاتفاق في أغسطس 2014، ولكن الأسبوعين المحددين استمرا إلى 165 شهرا و9 اجتماعات متتالية ولم يتم التوصل إلى حلول حتى اللحظة.

وأضاف القوصي، خلال مداخله هاتفية لقناة “الغد” العربي ، مساء الجمعة، أن الأزمة ليست فنية فقط، وإنما سياسية، فليس من مصلحة إثيوبيا صدور تقرير المكتب الاستشاري، لأن نتيجته معروفة وسيوضح بشكل قاطع ونهائي أن هناك أضرارا ستحيق بحصة مصر المائية، وانخفاض لتوريد الطاقة الكهربائية للسد العالي، وتدهور في البيئة المائية لشمال الدلتا، وهو ما يضع الجانب الإثيوبي في وضع حرج للغاية.

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