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رئيس وزراء اليمن: نرحب بالحوار مع الحوثيين من أجل إنهاء الحرب

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رئيس وزراء اليمن: نرحب بالحوار مع الحوثيين من أجل إنهاء الحرب رئيس وزراء اليمن: نرحب بالحوار مع الحوثيين من أجل إنهاء الحرب

رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني، خالد بحاح، إن ستبذل كل ما يمكن تقديمه للوصول إلى حل وسلام حقيقي وشامل في المشاورات المقبلة برعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة إقرار الطرف الآخر بكل الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط.
> وأكد بحاح خلال استقباله الوفد اليمني إلى جنيف الأسبوع المقبل، حرص الحكومة المستمر لإيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن، وترحيبها بأي مشاورات جادة مع الانقلابين من مليشيا الحوثي وصالح، لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات وإنهاء المعاناة التي أنهكت أبناء الشعب اليمني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأحداث المتسارعة على أرض الواقع في ظل الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة، في مختلف المواقع والجبهات العسكرية في سبيل عودة الأمن والاستقرار وتطهير المدن والمحافظات من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

كما ثمن المجتمعون الموقف الإيجابي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ووقوفها إلى جانب اليمن في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة أرجاء الوطن، وكذا تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لأبناء الشعب اليمني وإعادة تأهيل عدد من المرافق الخدمية في المحافظات المحررة والتي تعرضت للدمار نتيجة الحرب الهمجية التي شنتها المليشيا.

 

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