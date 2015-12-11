الزمالك يقاطع الصحافة والإعلام تضامنا مع رئيس النادي

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بيانا اليوم، الجمعة، فيما يخص أزمة رئيس القلعة البيضاء مع الصحفيين.

> وجاء نص البيان:

> “ناقش مجلس إدارة نادى الزمالك دون حضور رئيسه، الأحداث الجارية الآن بشأن قيام بعض الصحفيين العاملين فى بعض الصحف، والبرامج، والمواقع، بحجب اسم المستشار/ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عند تناولها لبعض الأمور الخاصة بالنادي، سواء الرياضية منها أو الإدارية، أو فيما يتعلق بمرحلة خوضة الانتخابات البرلمانية، ونجاحه فى عضوية مجلس الشعب، بأعلى الأصوات، على مستوى الجمهورية، وإذ بداية يؤكد مجلس الإدارة على تكاتفه بكامل أعضائه مع سيادة المستشار/ مرتضى منصور، رئيسا للنادي، أو ممثلا للشعب في البرلمان المصري، ويؤكد أيضا على فخرهم واعتزازهم بشخصه الكريم، وما حققه ومجلس إدارته منذ بداية عهده، من ثورة إنشائية، ورياضية في نادي الزمالك، وعودة البطولات مرة أخرى للنادي، بعد مرور سنوات من الاخفاقات، وهو ما نال إشادة وإعجاب جميع الأعضاء، والمنتميين لنادى الزمالك، سواء من المؤيد أو المعارض، لشعورهم العميق أن الهيبة والقوة عادت إلى النادي من جديد، وأن للنادي مجلس إدارة يرأسه شخص قوي، يعد بمثابة الدرع والسيف لحقوق النادي، وإذ يؤكد المجلس دعمه وتأييده لسيادة المستشار/ مرتضى منصور، ومنع أي شخص سواء بمجلس الإدارة، أو من الهيكل الإداري للنادي أو الأجهزة الفنية للألعاب، أو لاعبيها، لاسيما كرة القدم، من التعامل مع الصحف، والبرامج، والمواقع، سواء الرياضية منها، أو غيرها، أو الإدلاء بأي بيانات أو تصريحات لها”.