بالوثائق: نادر الأتات وحقيقة سيارة البورش

بعدما نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أن سيارة "البورش باناميرا" السوداء التي يقودها المطرب نادر الأتات قد حصل عليها من سيدة أعمال أميركية عربية الأصل كان قد تقدم بطلب زواجها، وصل إلى "سيدتي نت" عدة وثائق من مصادر خاصة ننشرها في ما يلي:

الوثيقة الأولى تثبت أن "سيدة الأعمال هذه قامت بشراء السيارة شخصياً من الولايات المتحدة وهي ورقة صادرة من شركة "البورش"وتتضمن رقم محرك السيارة.

الوثيقة الثانية صادرة عن شركة الشحن تثبت أن سيدة الأعمال قامت بشحن السيارة بنفسها من الولايات المتحدة إلى لبنان. الوثيقة الثالثة، التي نتحفظ عن نشرها حالياً نظراً لورود العديد من الأسماء فيها، تؤكد أن سيدة الأعمال قامت بتحويل مبلغ ٤٥٠٠٠ دولار أمريكي إلى حسابها في لبنان ليقوم نادر بتسجيل السيارة لها بإسمها، وتخليص معاملات الجمارك بموجب وكالة، فما كان من نادر الأتات إلا أن قام بتسجيل البورش بإسمه الشخصي.

وتواصلت "سيدتي" مع مصادر قريبة من سيدة الأعمال التي أكدت لنا أن الوثائق دقيقة جداً، كما أنها أرسلت السيارة على أن تقوم بإستعمالها عند مجيئها إلى لبنان في الزيارات الرسمية، غير أن الأتات قام بتسجيلها بإسمه، بطريقة إحتيالية.

والقول يبقى أن السيدة لازالت مجهولة الهوية لغاية الآن، ولم تكشف بعد عن نفسها. وبعد كل الذي صدر في الأيام الماضية، لازال الأتات يلتزم الصمت، ولم يبرر موقفه تجاه ما نشر في الإعلام. فكيف سيكون ردّه وكيف ستنتهي قصته مع هذه السيدة؟ لنادر الأتات حق الردّ على هذه الوثائق بما يراه مناسباً .