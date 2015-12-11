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نشرة ONA للفضائيات| ريهام سعيد مستمرة على النهار.. وغياب «الحسيني» عن برنامجه.. و«سعد» في برنامج كوميدي

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

بدأ الفنان محمد سعد، والمعروف بشخصية اللمبي، جلسات عمل استعدادًا لتحضير برنامجه الكوميدي الجديد، وصرحت مصادر لوكالة أنباء “ONA”، بأن مجموعة من الكتاب الساخرين يعكفون على كتابة ” الإسكريبت ” الخاص بالبرنامج.. للمزيد

محمد سعد

محمد سعد

نفى علاء الكحكي، مالك قناة النهار، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA”، ما تردد حول وقف المفاوضات مع الإعلامية ريهام سعيد، وقال:” إنه لا يعلم شيء عن ذلك الأمر، مؤكدًا على أن تعاقدتنا تسير في طريقها الصحيح، وملتزمين بها أمام الجمهور”.. للمزيد

علاء الكحكي، مالك قنوات النهار

علاء الكحكي، مالك قنوات النهار

أنهت النجمة أنغام، استعداداتها الخاصة بإحياء البرايم التاسع المقرر اليوم الجمعة، لبرنامج المسابقات “ستار أكاديمي”، المذاع على شاشة “سي بي سي”، كما حرصت أنغام على الذهاب إلى الأكاديمية والتواصل مع الطلاب.. للمزيد

أنغام

أنغام

يتناول الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامجه “بوضوح”، المذاع على فشائية الحياة، في تمام الساعة العاشرة مساءً الأحد المقبل، ملف قانون الخُلع في ، وذلك عقب فتاوى تحريمه ومخالفته للشريعة .. للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

يستضيف برنامج “صوت مصر”، المذاع على الفضائية المصرية، في حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي، الليلة، الموسيقارحلمي بكر، والكاتب الصحفي محمود معروف، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.. للمزيد

الموسيقار حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر

علمت ONA من مصادرها، أن الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج «السادة المحترمون» على شاشة ONTV، لن يظهر على الهواء لتقديم برنامجه، في حلقة غداً.. للمزيد

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني

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أونا

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