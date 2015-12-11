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بطريرك الموارنة: الكنيسة ستظل تطالب بحقوق وكرامة الإنسان

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بطريرك الموارنة: الكنيسة ستظل تطالب بحقوق وكرامة الإنسان بطريرك الموارنة: الكنيسة ستظل تطالب بحقوق وكرامة الإنسان
قال الكاردينال مار بشارة بطرس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية لمصر ورئيس هيئة البطاركة والأساقفة الكاثوليك بلبنان أن الكنيسة لن تصمت وستظل تطالب بحقوق الإنسان وكرامته لأنها صوت من لا صوت له

وأضاف الكاردينال خلال افتتاح ،كنيسة مار مارون بمصر الجديدة بعد التجديد :من هذا المكان نساهم فى بناء اوطاننا ويسعدنا أن نحتفل بتكريس الكنيسة ونشكر من ساهموا فى اعادة ترميمها ونصلى من أجل اوطاننا والذين سبقونا إلى السماء.

وأكد الكاردينال أن تكريس الكنيسة يكتسب رونقًا خاصًا بحضور اصحاب النيافة المطارنة مؤكدًا أن حضور البابا تواضروس تاريخى وحاسم ويوافق الاحتفال باحتفالنا بالمئوية الأولى للكنيسة التى عملت على الرهبانية الحلبية عام 1916 .

وتابع الكاردينال: ابناء هذه الرهبانية يواصلون اعمال الرسالة المارونية التى بدأوها منذ 1845 فى ونحن متأثرون بهذه البلاد المحبة .

وأشار الراعى إلى أن الكنيسة المصرية تألفت مع الثقافة الاسلامية والهوية العربية رغم أن هذه الهوية تمر بصعوبات الآن ولكن علينا أن نحافظ عليها، مضيفًا :لا يستطيع الشر أن يهزمنا لأن الكنيسة تؤمن بالانسان وهى الضمانة لشعوبنا مهما تعرضنا لحروب او مذابح.

وتابع : نصلى لانتخاب رئيس جمهورية فى لبنان وانهاء حالة الفراغ وقرار وطنى شامل ونصلى لرؤساء سوريا والعراق واليمن وفلسطين ليعطيهم الرب شجاعة انهاء الحروب وايجاد الحلول ويرسوا سلام عادل وشامل وكذلك إعادة جميع المهجرين لبيوتهم.

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مصر 365

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