مصادر: الاجتماعات الرسمية لسد النهضة لم تبدأ حتى الآن وما يدور مشاورات

أكدت مصادر سودانية أن الاجتماعات الرسمية لسد النهضة الاثيوبى لم تبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن الاجتماعات المغلقة بين الوزراء، لم ترتقِ بعد لمستوى الجلسات الرسمية، وإنما هى مشاورات، مؤكداً أن الاجتماعات تكون رسمية عندما يتم فتحها بشكل رسمى أمام وسائل الإعلام فى القاعة المخصصة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الوزراء اتفقوا على أن تكون المشاورات قبل الافتتاح الرسمى بهدف تسهيل المناقشات وتوضيح موقف كل دولة من السد، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن يكون الاجتماع تشاورى لتحقيق أكبر قدر من التوافق قبل البدء الرسمى حتى يتم تسهيل الأمور بالنسبة للكلمات والمفاوضات وأن تكون الجلسة الرسمية بلورة للأفكار التى طرحت خلال المشاورات غير الرسمية.

وأبدت المصادر استيائها من اختيار يوم الجمعة لبدء المفاوضات، مفضلة أن تكون المفاوضات فى أى يوم عمل عادى حتى تبدأ فى بداية اليوم، ولكن السودان فضل عدم رفض هذا اليوم حتى لا يقال أن السودان يعطل المفاوضات، كما لفتت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبى أدرك أن المفاوضات دخلت مرحلة "حساسة".

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