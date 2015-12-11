أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس "كلبة" نتنياهو 10 أيام بعد عضها عضوين بالكنيست فى عيد الحانوكا

Google+ Print
حبس "كلبة" نتنياهو 10 أيام بعد عضها عضوين بالكنيست فى عيد الحانوكا حبس "كلبة" نتنياهو 10 أيام بعد عضها عضوين بالكنيست فى عيد الحانوكا
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التزم بالقانون الخاص بحبس الكلاب 10 أيام فى حالة قيامها بعض أحد الأشخاص.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أعلن أن كلبته المدلالة "كيا" تم حجزها فى غرفتها لمدة 10 أيام تطبيقا للقانون، بعدما قامت بعض عضوى كنيست من حزب الليكود الذى ينتمى إليه خلال الاحتفال بعيد الحانوكا.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن هذا القرار كان صعبا بالنسبة له، لذلك سيدعو المختصين لإضفاء بعض التغييرات الخاصة بهذا القانون من أجل تخفيف الحكم على الكلاب المسعورة.

ومن جانبه قال عضو الكنيست ايتسك شوميلى من المعسكر الصهيونى، إنه سيتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قرار يتمثل فى تخفيف العقوبة المفروضة على الكلاب المسعورة، والمتمثلة فى حجزها فى أماكن منعزلة، موضحا أن هذا يتسبب فى حالة نفسية قاسية للحيوانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365