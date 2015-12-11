حبس "كلبة" نتنياهو 10 أيام بعد عضها عضوين بالكنيست فى عيد الحانوكا

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التزم بالقانون الخاص بحبس الكلاب 10 أيام فى حالة قيامها بعض أحد الأشخاص.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أعلن أن كلبته المدلالة "كيا" تم حجزها فى غرفتها لمدة 10 أيام تطبيقا للقانون، بعدما قامت بعض عضوى كنيست من حزب الليكود الذى ينتمى إليه خلال الاحتفال بعيد الحانوكا.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن هذا القرار كان صعبا بالنسبة له، لذلك سيدعو المختصين لإضفاء بعض التغييرات الخاصة بهذا القانون من أجل تخفيف الحكم على الكلاب المسعورة.

ومن جانبه قال عضو الكنيست ايتسك شوميلى من المعسكر الصهيونى، إنه سيتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قرار يتمثل فى تخفيف العقوبة المفروضة على الكلاب المسعورة، والمتمثلة فى حجزها فى أماكن منعزلة، موضحا أن هذا يتسبب فى حالة نفسية قاسية للحيوانات.