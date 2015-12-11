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«متاحف سوريا»: تركيا متورطة في تهريب 2000 قطعة آثرية إلى أنقرة

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«متاحف سوريا»: تركيا متورطة في تهريب 2000 قطعة آثرية إلى أنقرة «متاحف سوريا»: تركيا متورطة في تهريب 2000 قطعة آثرية إلى أنقرة

اتهم المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، مأمون عبد الكريم، تركيا برفض إعادة تحف فنية سرقت من مواقع أثرية في بلاده، وهو ما تنفيه أنقرة.

وقال عبد الكريم، في تصريحات أوردها راديو “سوا” الأمريكي، اليوم الجمعة، إن أكثر من ألفي قطعة أثرية سرقت من المواقع الأثرية السورية وضبطت في تركيا التي قال إنها على خلاف دول الجوار الأخرى ترفض التعاون مع السلطات السورية في مجال توثيق تلك الآثار وإعادتها.

وأوضح عبد الكريم أن تنظيم “داعش” حول متحفا في مدينة تدمر الأثرية التي يرجع تاريخها إلى ألفي عام إلى سجن ومحكمة.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الثقافة التركية إن ما صرح به عبد الكريم “لا أساس له”، مضيفًا أن بعض الآثار السورية ربما هربت إلى تركيا ونفعل ما بوسعنا لمنع مثل هذا التهريب.

أ ش أ

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