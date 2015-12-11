10 إصابات في انفجار يهز المسجد الرئيسي في أديس أبابا

قال وزير الإعلام الإثيوبي غيتاتشيو رضا اليوم الجمعة إن عشرة أشخاص أصيبوا جراء انفجار في أكبر مساجد العاصمة أديس أبابا.

وقال وزير الإعلام حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية إن السلطات غير متأكدة من هوية المسؤول عن الهجوم الذي استخدمت فيه قنبلة يدوية في جامع النور الكبير.

وعلى الرغم من نشرها جنودا في الصومال لقتال جماعة الشباب المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة تجنبت إثيوبيا إلى حد كبير هجمات انتقامية متطرفة من قبل المسلحين.

واستهدفت الشباب سابقا كينيا وأوغندا وجيبوتي وهي الدول التي نشرت أيضا قوات إلى الصومال تحت راية الاتحاد الإفريقي لتعزيز الحكومة الضعيفة التي يدعمها الاتحاد الإفريقي ضد تمرد للمسلحين.