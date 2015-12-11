أخبار فلسطين اليوم.. خطيب الأقصى يتوعد الاحتلال بثورة غضب ردا على احتجاز الجثامين

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير ومن بين أخبار فلسطين اليوم، أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ الدكتور محمد سليم محمد على، أن احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلى جثامين الشهداء الفلسطينيين جريمة فى حق الإنسانية، وأنه لا يوجد دين على وجه الأرض لم يحرم احتجاز الجثامين، مطالبًا الاحتلال بالإفراج فورًا عن جثامين الشهداء وإلا ستكون ثورة الغضب أكبر.

جاء ذلك فى خطبة جمعة اليوم التى حضرها عشرات الآلاف من المصلين، فى مصليات وساحات المسجد الأقصى المبارك، وركزت خطبة الجمعة على فضل الشهداء والشهادة، وكيفية التعامل مع الشهيد وأهله وكذلك الأحكام الشرعية فى درجات الشهادة ودفن الشهيد. وقال خطيب الأقصى المبارك، إن الآيات والأحاديث تثبت أن الشهداء عند ربهم يرزقون ولكن هذا لا يعنى أن أجسادهم لا تبلى فحياة البرزخ لا تقاس بحياة الدنيا.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الجنود يبحثون عن مسلح فلسطينى أطلق النار على جنود عند حاجز حدودى فى الضفة الغربية قبل أن يجرح ويفر من الموقع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آريلا حفز، إن الهجوم الذى وقع اليوم الجمعة عند حاجز الجلمة بالقرب من جنين لم يسفر عن إصابات.

وأضافت أن قوات الأمن ردت بإطلاق النار وأصابت المهاجم قبل أن يهرب فى شاحنة. الحادث هو الأحدث فى غضون ثلاثة أشهر من الهجمات الفلسطينية شبه اليومية. وقتل الفلسطينيون منذ منتصف سبتمبر 19 إسرائيليا.

كما قتل 109 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلى، وقالت إسرائيل إن 73 منهم مهاجمون، بينما قتل الآخرون فى اشتباكات مع قوات الأمن.