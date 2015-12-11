أخبار سوريا اليوم.. الأسد يصف تركيا بـ"شريان الحياة" لتنظيم داعش

ركزت أخبار سوريا اليوم على وصف الرئيس بشار الأسد لتركيا بأنها شريان الحياة لداعش، فيما تناولت أخبار سوريا اليوم تصريحات الأسد حول ضرورة وقف تدفق الإرهابيين إلى سوريا.>واتهم الرئيس السورى بشار الأسد الولايات المتحدة بأنها وفرت منذ البداية الغطاء السياسى للإرهاب فى سوريا وهى غير جادة فى محاربته، واصفا تركيا بأنها شريان الحياة بالنسبة لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأبرزت أخبار سوريا اليوم تأكد الرئيس الأسد فى مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية تم بثها اليوم الجمعة أن الخطوة الأولى للقضاء على التنظيمات الإرهابية فى سوريا تكمن فى وقف تدفق الإرهابيين، خصوصا من تركيا إلى سوريا والعراق، ووقف تدفق الأموال ومنع دخول الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم اللوجستى لتلك التنظيمات.

وشدد الرئيس السورى على أن تركيا هى شريان الحياة الوحيد المتاح للتنظيم، متهما الولايات المتحدة بعدم الجدية فى محاربة التنظيم، وقال "طالما ظلت الولايات المتحدة غير جادة فى محاربة الإرهاب فلا يمكن أن نتوقع من باقى الدول الغربية أن تكون جادة لأنها حليفة للولايات المتحدة".

كما اتهم بعض البلدان بأنها تريد ضم المجموعات الإرهابية إلى المفاوضات، وقال: "تريد هذه الدول من الحكومة السورية أن تتفاوض مع الإرهابيين"، داعيا إلى عدم الخلط بين المعارضة السياسية والجماعات المسلحة، مؤكدا أن الحكومة السورية أجرت حوارا مع بعض المجموعات، كمجموعات وليس كتنظيمات بهدف تخليها عن السلاح، معتبرا أن هذه هى الطريقة الوحيدة للتعامل مع المجموعات المسلحة فى سوريا "أما أن نتعامل معها ككيانات سياسية فهو أمر نرفضه تماما".