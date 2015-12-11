"ديكورات" المكتبات في منازل النجوم

تشكّل المطالعة هوايةً لدى بعض نجوم الغرب، ما يفسّر تخصيصهم غرفاً مستقلةً تستقبل كتبهم، وإيلاءهم "ديكوراتها" أهمية.

"سيدتي. نت" يقدم، صوراً لـ"ديكورات" مكتبات جذّابة، في منازل نجوم شهيرين:

1. كيت بلانشيت Cate Blanchett

يبدو أن الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت من هواة المطالعة، إذ كانت خصصت غرفة مستقلة في منزلها الواقع في العاصمة الأسترالية "سيدني" لتحوي مكتبة بسيطة في تصميمها. تضمّ الأخيرة رفوفاً عدة، فيما تعبّر مكونات الغرفة بألوانها عن ذوق شبابي رفيع مفعم بالحيوية!

2. ديفيد وفيكتوريا بيكهام

في منزل الثنائي ديفيد وفيكتوريا بيكهام، الزوجين اللذين يحتلان صور المجلات الفنية العربية والغربية، والواقع في مقاطعة "جلوسيسترشاير" بالمملكة المتحدة، يبدو خشب الجوز الداكن بارزاً على جدران غرفة المكتب.

تنقسم الغرفة المذكورة إلى:

_ مساحة للعمل تجاور النافذة المطلّة على الحديقة؛ تقتصر مكوناتها على طاولة وكرسي.

_ مساحة مخصّصة للجلوس تحضن مقاعد وثيرة موزعة حول مدفأة مثبتة في الجدار الرئيس.

3. أنطونيو بانديراس Antonio Banderas

في منزل الممثل الاسباني أنطونيو بانديراس الواقع في ولاية "كاليفورنيا"، يكسو الخشب الفاتح جدران غرفة المطالعة، الغرفة التي تحوي بعض الرفوف المحملة بالكتب والروايات. كما لا تغيب المدفأة عن هذه الغرفة، حيث تجتمع حولها جلسة مؤلّفة من أريكة ومقعدين يغطيها الجلد. كما تتشارك "الأكسسوارات" في طبع الهوية الكلاسيكية للمنزل الفخم.

4. هايدي كلوم Heidi Klum

من الواضح أن العارضة الألمانية هايدي كلوم تهوى الطراز الكلاسيكي، الطراز الذي يحلّ في جنبات منزلها الواقع في ولاية "كاليفورنيا"، وتحديداً في غرفة المكتبة. الغرفة التي تحمل جدرانها الكتب بطريقة ظاهرة أو مخفية خلف واجهات الزجاج، مؤثثة بكنبة ضخمة بطراز "تشسترفيلد" مكسوّة بالجلد البنّي، وبأريكة مغطّاة بالمخمل البنفسجي.

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