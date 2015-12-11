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بالصور.. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلى بالضفة وقطاع غزة

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بالصور.. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلى بالضفة وقطاع غزة بالصور.. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلى بالضفة وقطاع غزة

> لقى ثلاثة فلسطينيين حتفهم، بينهم اثنان فى الضفة الغربية والثالث فى قطاع غزة اليوم الجمعة بإطلاق نار إسرائيلى بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية، وذكرت المصادر أن فلسطينيا 38 عاما قتل خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلى المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وحسب المصادر أسفرت مواجهات فى مناطق أخرى شرق قطاع غزة وشماله عن إصابة 68 شابا منهم 58 بالرصاص الحي، و10 بالاختناق، وفى وقت سابق أعلنت مصادر طبية عن مقتل فلسطينيين فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وقتل الأول 57 عاما فى منطقة مفرق (النبى يونس) شمال الخليل عند أطلق الجيش الإسرائيلى النار على سيارته، وقال الجيش إنه حاول تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، وحسب المصادر فإن القتيل الثانى قضى فى مواجهات مع قوات إسرائيلية شمال الخليل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحى والمطاطى وحالات اختناق فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مدن أخرى من الضفة الغربية. وبذلك، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء موجة التوتر الحالية مطلع أكتوبر الماضى إلى 121 قتيلا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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