بالصور.. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلى بالضفة وقطاع غزة

> لقى ثلاثة فلسطينيين حتفهم، بينهم اثنان فى الضفة الغربية والثالث فى قطاع غزة اليوم الجمعة بإطلاق نار إسرائيلى بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية، وذكرت المصادر أن فلسطينيا 38 عاما قتل خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلى المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

وحسب المصادر أسفرت مواجهات فى مناطق أخرى شرق قطاع غزة وشماله عن إصابة 68 شابا منهم 58 بالرصاص الحي، و10 بالاختناق، وفى وقت سابق أعلنت مصادر طبية عن مقتل فلسطينيين فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقتل الأول 57 عاما فى منطقة مفرق (النبى يونس) شمال الخليل عند أطلق الجيش الإسرائيلى النار على سيارته، وقال الجيش إنه حاول تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، وحسب المصادر فإن القتيل الثانى قضى فى مواجهات مع قوات إسرائيلية شمال الخليل.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحى والمطاطى وحالات اختناق فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مدن أخرى من الضفة الغربية. وبذلك، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء موجة التوتر الحالية مطلع أكتوبر الماضى إلى 121 قتيلا.



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