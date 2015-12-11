أخبار السعودية اليوم: وفاة لاعب نادى الكوكب السعودى محمد العنزى

اهتمت أخبار السعودية اليوم بإعلان نادى الكوكب السعودى الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية، وفاة لاعبه محمد العنزى، متأثراً بما تعرض له فى الحادث المرورى قبل أسبوعين. وأوضح النادى أن اللاعب محمد العنزى توفى بمستشفى الحرس الوطنى بالرياض بعد تدهور حالته الصحية جراء الحادث.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على خبر إعتناق الأمريكى ريك هاريسون، رئيس وحدة الإطفاء والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة بالمملكة العربية السعودية، الاسلام قبل نحو 4 أيام.

وبين هاريسون أن السبب الأول فى إقدامة على هذه الخطوة ودخوله الإسلام هو التعامل الحسن الذى كان يلقاه من قبل زملائه السعوديين.

وأوضحت أخبار السعودية اليوم أن هاريسون قال "إن الدين الإسلامى يشهد حرباً إعلامية من قبل الشعوب غير المسلمة دون معرفتهم لصحيح هذا الدين"، مشيرا إلى أنه كان يسمع انتقادات كثيرة للإسلام من أصدقائه فى الجيش الأمريكا، وعن صعوبة التعايش معه ومع من يدينون به.

وكشف أنه تلقى عقد عمل بالسعودية أثناء حرب الخليج الثانية بمطار الملك فهد بالدمام وقبله من دون تردد، وكان يتناقش كثيرا مع زملائه عن الإسلام وحقيقته، وأنه اقتنع بضرورة عدم تصديق كل ما ينقل عن الإسلام من مغالطات غير صحيحة، مشيرا إلى أنه غادر المملكة للعمل بالقاهرة بعد انتهاء عقده بمطار الدمام، قبل أن يعود مجدداً بعقد جديد بمطار جدة.

وأشارت أخبار السعودية اليوم الى أن هاريسون أكد أنه لم يجبره أحد على اعتناق الإسلام لأنه كان يبحث عن الحقيقة، مضيفا أنه أعلن إسلامه لنفسه وليس لعائلته وأصدقائه، وقال إنه حين أشهر إسلامه شعر براحة نفسية وأن جبالا عظيمة زالت عن كتفيه، معبرا عن فخره بقراره.

كما تناولت أخبار السعودية اليوم خبرا عن تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لجندى سعودى التقط صورة "سيلفى" لحظة توجيه المدفعية السعودية ضربات ضد الميليشيات الحوثية، عند الحدود مع اليمن، وظهر الجندى السعودى محاطا بالآليات العسكرية من خلفة، وسط استنفار الجنود.

وتواصل قوات التحالف العربى منذ أكثر من ستة أشهر غارات جوية مكثفة فى عدة محافظات يمنية ضد مواقع ومعسكرات وتجمعات للمسلحين الحوثيين وقوات على عبد الله صالح الموالية لهم، والتى أسفرت عن سقوط خسائر بشرية ومادية فادحة فى صفوفهم.