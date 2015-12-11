واشنطن تنفى السعى لحشد قوات عربية برية فى العراق

>نفى المبعوث الأمريكى الخاص لدى التحالف الدولى لمحاربة "داعش"، برت ماكجورك، سعى بلاده إلى حشد قوات عربية برية لمواجهة داعش فى العراق، مؤكدًا أن محاربة داعش على الأرض مهمة عراقية فى الأساس.

وأضاف ماكجورك، فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، أن العراقيين فقط هم من يحاربون داعش على الأرض، لافتا إلى أن بلاده تقدم لهم المساعدة من القاعدة العسكرية فقط.

>وأوضح أن بلاده تحترم السيادة العراقية ولا تفعل شيئا فى العراق دون موافقة الحكومة العراقية.

وبشأن التوغل العسكرى التركى فى قضاء الموصل شمالى العراق الذى أثار أزمة بين بغداد وأنقرة، قال ماكجورك إن الأتراك بدأوا حوارًا مع بغداد فى هذا الأمر ونحن نرحب بهذه الجهود.

من جهة أخرى، دعا المسؤول الأمريكى روسيا إلى تركيز جهودها العسكرية فى سوريا على محاربة داعش، مشيرًا إلى أن الحملة الروسية تتركز أكثر على المعارضة السورية.

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