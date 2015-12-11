السيطرة على حريق بمدرسة 6 أكتوبر فى المنيا بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب منذ قليل فى مدرسة 6 أكتوبر بمدينة المنيا .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد نشوب حريق داخل مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، الكائنة بأرض سلطان بمدينة المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن إلى مكان البلاغ تبين نشوب الحريق داخل فصل بالمدرسة بالدور الرابع، واحتراق جميع محتوياته من مقاعد خشبية، وسبورة، ومراوح، وشبابيك وأبواب الفصل، وتبين من التحريات الأولية أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو وفيات.