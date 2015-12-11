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وصول 500 من ذوي الإعاقة للأقصر ضمن رحلات «الشباب» لتنشيط السياحة الداخلية

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وصول 500 من ذوي الإعاقة للأقصر ضمن رحلات «الشباب» لتنشيط السياحة الداخلية وصول 500 من ذوي الإعاقة للأقصر ضمن رحلات «الشباب» لتنشيط السياحة الداخلية

وصل إلى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، 500 من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن رحلات وزارة الشباب لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

وقامت الوزارة بتسكين الفوج بمنزل الشباب بمدينة الطود جنوب الأقصر، وأعد محمد عبد القادرمدير المنزل حفل استقبال للفوج بمشاركة فرقة الفنون الشعبية وتقديم المواهب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور محمد عبد الستار مشرف عام الرحلة ومسئول الإعاقة بوزارة الشباب، أن الرحلة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات الجمهورية حيث تم تقسيم الأفواج حتى يستمتع الجميع بهذه الرحلة مع زيادة عدد المشرفين التابعين للوزارة .

ومن جانبه رحب إبراهيم أحمد منسق ذوى الإعاقة بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان بمحافظة الأقصر، بالرحلة التي تزامنت مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمعاق.

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