مؤسسة ميدان الجنوب بالأقصر تشارك فى مبادرة "مصر أم الدنيا" الأحد المقبل

تشارك مؤسسة ميدان الجنوب بالأقصر، الأحد المقبل، فى مبادرة مصر أم الدنيا بشرم الشيخ، وذلك فى إطار حرص المؤسسة على المشاركة فى المبادرات التى تهدف إلى تنشيط السياحة وخاصة فى مدينة شرم الشيخ بعد الأزمة الاقتصادية التى تعانيها المدينة منذ حادث الطائرة الروسية.

ومن جانبه، صرح أشرف الهلالى، رئيس مجلس الأمناء، أن وفدًا من أعضاء المؤسسة يشارك فى مبادرة "مصر أم الدنيا" بشرم الشيخ الأحد المقبل، والتى تستمر لمدة أربعة أيام يقام خلالها مجموعة من الحفلات الغنائية يحيها الفنان ساموزين، وبعض من المطربين الشباب يعقبها وقفة بالشموع بخليح نعمة تنديدًا بالإرهاب.

وأكد الهلالى أن مشاركة مؤسسة ميدان الجنوب تأتى ضمن بروتوكول التعاون الذى أقامته المؤسسة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة 30 يونيو. يذكر أن المبادرة تشرف عليها مؤسسة 30 يونيو بناء وتنمية مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه ووزارة السياحة.