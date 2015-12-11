النيابة تتحفظ على شقيق"ياسمين معالى"لحين التأكد من عدم تورطه فى النصب

تسلمت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب تحريات المباحث الأولية فى اتهام "معالى .ا" والد الناشطة "ياسمين"،بالنصب عل المواطنين وتقاضى مبالغ ضخمة منهم بحجة تشغيلها بمشاركة ابنته التى هربت لبريطانيا، بعدما جمعت مبالغ ضحمة كما تحفظت النيابة على ابن المتهم الذى جاء لمؤازرته لحين ورود التحريات وبيان مدى تورطه فى النصب من عدمه.

وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد معبد وكيل أول النيابة، ان المتهم الاول "معالى.ا" كان يعمل مفتش بمديرية تموين الجيزة، واشترك بصحبه ابنته - تعمل بالمركز الثقافى البريطانى - فى جمع مبالغ من المواطنين بعدما نجحت فى اقناع أحد المسؤلين بالجمعيات الخيرية، بالعمل معها فى مجال مستحضرات التجميل واستيرادها من الخارج وبالتحديد من بريطانيا،وحينما عجزت عن رد الأموال لإصحابها هربت.

وكشفت مصادر قضائية، ان شقق المتهمة ياسمين والذى يملك شركة للدرجات النارية، توجه للنيابة لمؤازرة والده فألقى القبض عليه واحتجازه لحين ورود التحريات التكميلية ومعرفة ما اذا كان متورطاً فى النصب مع والده وشقيقته أم لا ؟.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على تاجر متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أنه والد الناشطة السياسية، التى تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها إلا أنه تبين هروبها لبريطانيا.