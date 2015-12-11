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ضبط أسلحة نارية وأدوات صيد مخالفة فى حملة أمنية ببحيرة البرلس بكفر الشيخ

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ضبط أسلحة نارية وأدوات صيد مخالفة فى حملة أمنية ببحيرة البرلس بكفر الشيخ ضبط أسلحة نارية وأدوات صيد مخالفة فى حملة أمنية ببحيرة البرلس بكفر الشيخ
تمكنت حملة أمنية مكبرة مشتركة بين شرطة المسطحات وأجهزة البحث الجنائى لضبط المخالفين والمتعدين على بحيرة البرلس، بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وبرئاسة اللواء محمد عبد الرازق مساعد مدير الأمن ومدير شرطة المسطحات وإدارة تأمين الطرق، بالتعاون مع قسمى شرطة المسطحات بسيدى سالم وبلطيم برئاسة الرائد شاكر البلاصى، والرائد ياسر سكران، من ضبط لنش خشب كبير بالموتور يعمل بحرف الجر المخالفة، و2 لقافة، وحاولت أفراد الحملة إلقاء القبض على أحد المتهمين "العصفور.أ.ا" لكنه فر هاربا فى البوص.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 فلوكة خشبية معدلة محليا بماكينة كوبوتا تعمل بالرفاص، وسلاح خرطوش بروحين و25 طلقة خرطوش وسمبوك خشبى وسلاح خرطوش بروح واحدة، وسمبوك خشبى.

كما ضبط الحملة فلوكة خشبية بدون ترخيص وعليها 300 متر غزل مد دورة وعدد 20 جوبية، و20 قضية ضبط غزل مد دورة بطول 200 متر، و10 قضايا ضبط غزل وجانب مخالف بطول 200 متر، و10 قضايا ضبط جوابى زريعة مخالفة بواقع 10 جوبية، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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مصر 365