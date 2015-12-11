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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ
أصيب اليوم 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أثناء سيرهما على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية المقصبة بكفر الشيخ.

تبين من خلال الفحص إصابة طارق عبد البارى العريان، 45 سنة، بكسر مضاعف بالساق اليسرى، ومحمد محمود زين، 38 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمد البيلى، 26 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد منصور على، 26 سنة، بكدمة بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، أثناء سيرهما على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية المقصبة.

تم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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