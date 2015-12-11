إحباط محاولة تهريب طن حشيش بسواحل بورسعيد

تمكن ضباط فرع بورسعيد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة سيناء الشمالية، من ضبط واحدة من أكبر محاولات تهريب مخدر الحشيش أمام السواحل بواسطة لنش للصيد.

وكان النقيب أحمد جمال، رئيس فرع بورسعيد لمنطقة سيناء الشمالية، قد تلقى معلومات سرية عن نشاط ملحوظ لتجار المخدرات لتهريب شحنة عبر سفينة صيد عبر سواحل بورسعيد، على متن قارب صيد.. وأكدت التحريات أن أحد اللانشات اتفق مع تجار من لبنان على تسليم شحنة من المواد المخدرة عبر المياه الإقليمية بساحل بورسعيد.

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط سفينة الصيد "الحاج المنشاوى" واقتيادها إلى ميناء بورسعيد والقبض على عصابة التهريب وعددهم 10 أفراد، وتم ضبط 4 آلاف و192 طربة حشيش تزن طنا واحدا، و671 قرص "كيتاجون" المخدر.. تحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سفينة الصيد تحت حراسة شرطة ميناء بورسعيد.