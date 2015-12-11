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إحالة "ياسمين معالى" ووالدها وشقيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب

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إحالة "ياسمين معالى" ووالدها وشقيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب إحالة "ياسمين معالى" ووالدها وشقيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب
أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، كلا من "معالى .ا" مفتش تموين سابق وابنته الناشطة السياسية "ياسمين. معالى" وشقيقها للمحاكمة العاجلة بمحكمة جنح الهرم، وتحديد جلسة الغد 12 ديسمبر لمحاكمتهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأمرت النيابة، اليوم الجمعة، بحبس شقيق الناشطة السياسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود تحريات المباحث التى أثبتت تورطه فى عملية النصب على المواطنين والاحتيال عليهم بصحبة شقيقته ووالده.

وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد معبد وكيل أول النيابة، أن المتهم الأول فى القضية "معالى.ا" كان يعمل مفتشا بالتموين بمديرية بالجيزة، وأنه اشترك بصحبة ابنته فى جمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بعدما نجحت "ياسمين" والتى تعمل بالمركز الثقافى البريطانى فى إقناع أحد المسئولين بالمجمعات الخيرية، بالعمل معها فى مجال مستحضرات التجميل واستيرادها من الخارج وبالتحديد بريطانيا، ونتيجة لذلك جمعت مبالغ مالية ضخمة وحينما عجزت عن ردها لأصحابها هربت خارج البلاد قبل القبض عليها.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، وكان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.


>- النيابة تتحفظ على شقيق"ياسمين معالى"لحين التأكد من عدم تورطه فى النصب

- "الداخلية" تنفى اختفاء ابنة متهم بالنصب قسريا.. وتؤكد: هربت خارج البلاد
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مصر 365

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