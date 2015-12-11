ارتفاع عدد المتوفين لـ2 وإصابة 6 فى حادث انهيار منزل بسوهاج

ارتفع، منذ قليل، عدد حالات الوفاة تحت أنقاض منزل انهار مساء اليوم بناحية قرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة بسوهاج.

وتبين وفاة سليمان سيد سليمان" 62 سنة بالمعاش مالك المنزل المنهار بناحية قرية شندويل البلد متأثراً بإصابته أثناء محاولة إسعافه داخل مستشفى المراغة المركزى.

وبهذا يرتفع عدد المتوفين فى حادث انهيار المنزل إلى 2 و6 مصابين، تم نقل بعض منهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

يذكر أن قرية شندويل البلد شهدت مساء اليوم انهيار منزل مكون من 4 طوابق ومشيد بالطوب الأحمر بدون أعمده خرسانية، حيث أشارت المعاينة الأولية التى قام بها العميد علاء الدين السيعد مدير إدارة الحماية المدنية، والملازم أول محمد عيسى رئيس نقطة إطفاء طهطا، أن هناك طابقين من طوابق المنزل غاصا داخل الأرض.

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