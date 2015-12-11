أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع عدد المتوفين لـ2 وإصابة 6 فى حادث انهيار منزل بسوهاج

Google+ Print
ارتفاع عدد المتوفين لـ2 وإصابة 6 فى حادث انهيار منزل بسوهاج ارتفاع عدد المتوفين لـ2 وإصابة 6 فى حادث انهيار منزل بسوهاج
ارتفع، منذ قليل، عدد حالات الوفاة تحت أنقاض منزل انهار مساء اليوم بناحية قرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة بسوهاج.

وتبين وفاة سليمان سيد سليمان" 62 سنة بالمعاش مالك المنزل المنهار بناحية قرية شندويل البلد متأثراً بإصابته أثناء محاولة إسعافه داخل مستشفى المراغة المركزى.

وبهذا يرتفع عدد المتوفين فى حادث انهيار المنزل إلى 2 و6 مصابين، تم نقل بعض منهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

يذكر أن قرية شندويل البلد شهدت مساء اليوم انهيار منزل مكون من 4 طوابق ومشيد بالطوب الأحمر بدون أعمده خرسانية، حيث أشارت المعاينة الأولية التى قام بها العميد علاء الدين السيعد مدير إدارة الحماية المدنية، والملازم أول محمد عيسى رئيس نقطة إطفاء طهطا، أن هناك طابقين من طوابق المنزل غاصا داخل الأرض.


>مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بسوهاج
>ارتفاع عدد المصابين فى انهيار منزل سوهاج لـ7 وإخلاء 3 منازل مجاورة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365