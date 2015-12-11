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نصائح للعناية بأسنان الطفل.. علميه تنظيفها وشجعيه يأكل خضار

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نصائح للعناية بأسنان الطفل.. علميه تنظيفها وشجعيه يأكل خضار نصائح للعناية بأسنان الطفل.. علميه تنظيفها وشجعيه يأكل خضار
أسنان الطفل شديدة الحساسية لكل ما يتناوله خلال اليوم، وتتأثر بسهولة بنوعيات طعامه، فأسنان الطفل الذى يتناول الكثير من الحلويات الصناعية، تختلف كليا عن الطفل الذى لا يفرط فى تناولها.

أسنان الأطفال بحاجة دائمة للعناية


>الدكتور أحمد سيد أخصائى الفم والأسنان، نصح بضرورة أن يهتم الأبوين بتنظيف والعناية بصحة أسنان الطفل فى سن مبكرة، ففى حالة الرضع على الأم أن تضع الطفل على رجليها لتنظيف أسنانه بقطعة قماش هينة ووضع القليل جدا من المعجون المخصص له عليها، وتنظيف أسنان الطفل جيدا.

وتابع الدكتور سيد حديثه عن العناية بنظافة أسنان الطفل، بضرورة الاهتمام فى الأطفال الكبار من تخطوا السادسة أو السابعة من العمر، بضرورة أن يتعلموا طريقة غسيل أسنانهم، بما لا يقل عن مرتين يوميا، الأولى والأهم فى الصباح، والثانية فى المساء قبيل الخلود للنوم، وهو ما يساعد على حماية أسنان الطفل من التسوس.

نصائح للعناية الدائمة بأسنان الطفل


>وأوضح أخصائى طب الفم والأسنان بضرورة أن يتعلم الطفل غسيل الأسنان بطريقة دائرية على كل سنة وضرس، وتنظيف الداخل والخارج الظاهر من الأسنان، مع الاهتمام بتنظيف اللسان بالفرشاة جيدا وبهدوء، مع مساعدة الأبوين له للعناية بالأسنان، كتوحيد توقيت غسيل أسنان الأب والابن معا، وأن يقلد الطفل أبيه، مع الاهتمام بإطعام الطفل الخضروات الطازجة السوتية والمطبوخة، لفائدتها العظيمة فى تنظيف وتقوية أسنان الطفل، مع تجنب الحلوى المليئة بمكسبات الطعم واللون والسكر التى تدمر الأسنان مبكرا، وإذا ظهرت علامات سوداء على أسنان الطفل، لابد من عرضه على مختص للكشف، يمكن للأبوين عمل مسابقة لتنظيف الأسنان أو منافسة، كنوع من الترغيب للطفل لتنظيف أسنانه إذا كان ممن يكرهون هذا الأمر.
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