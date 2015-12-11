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الإفتاء: غدًا السبت غرة شهر ربيع الأول وذكرى المولد النبوي 24 ديسمبر

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الإفتاء: غدًا السبت غرة شهر ربيع الأول وذكرى المولد النبوي 24 ديسمبر الإفتاء: غدًا السبت غرة شهر ربيع الأول وذكرى المولد النبوي 24 ديسمبر

حلوى المولد النبوي – أرشيفية

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن غدًا السبت، هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1437هـ، وأن 24 ديسمبر هو ذكرى المولد النبوي الشريف.

 وقالت دار الإفتاء- فى بيان لها مساء اليوم الجمعة- إنها استطلعَت شهرِ ربيع الأول لعام 1437هـ بعد غروب شمس اليوم، التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1437هـ، الموافق الحادى عشر من شهر ديسمبر لعام 2016، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضاف  البيان، أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية.. ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1437هـ.. بِالعَيْن المجردةِ، وأن هذه الرؤية، وافَقَت الحسابَ الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يُمكن معها رؤيته.

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