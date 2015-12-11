تموين الوادى الجديد يواصل تلقى طلبات مشروع "جمعيتى" للمنافذ المتطورة

تواصل مديرية التموين بالوادى الجديد تلقى طلبات التقديم لمشروع "جمعيتى" للمنافذ المتطورة، ضمن خطة شركات المجمعات الاستهلاكية للانتشار فى محافظات الجمهورية من خلال تمويل يقدمه الصندوق الاجتماعى للتنمية للمنافذ الجديدة والبدالين الحاليين لتطوير منافذهم وإمدادهم بثلاجات والخدمات التى يقدمها المشروع.

وقال صلاح السيد، مدير عام التموين بالمحافظة، فى تصريح صحفى، إن هذا المشروع يتضمن صرف السلع التموينية وفارق النقاط وهو بديل لطلبات البقالة التموينية ولم تعد تقبل طلبات فتح البقالة التموينية من خلال المديريات، مؤكدًا أن شروط التقدم للمشروع تتضمن ضرورة الإقامة الدائمة بالمحافظة، ولا يقل السن عن 21 عامًا وألا يزيد عن 45 عامًا، وأن تشتمل أوراق التقديم على صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامن.