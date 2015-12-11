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بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد العريش

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بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد العريش بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد العريش
قدم اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد رضا محمد الشناوى، المجند بمديرية أمن شمال سيناء، بقريته تفتيش الزعفران، حيث قال إن الشهيد قدم روحه فى سبيل الله ووطنه، وكلنا فداء لمصر.

رافق مدير أمن كفر الشيخ، فى تأدية واجب العزاء، كل من اللواء إبراهيم عوض مساعد مدير الأمن، والعميد شعبان مبروك وكيل فرقة شرطة الحامول، والعميد رضا السعيد مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد شريف العقدة رئيس مباحث المركز، وعدد من قيادات الشرطة.

يذكر أن الشهيد محمد رضا محمد الشناوى، استشهد إثر أنفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تكفيرية، لاستهداف قوات الأمن، أثناء مرور مدرعة شرطة كان يستقلها بالقرب من أحد الكافتيريات، ونادى الشرطة، فى شارع البحر بالعريش، ما أدى إلى استشهاد المجند الضحية، وإصابة أمين شرطة و4 مجندين أخرين.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365