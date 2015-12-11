بالصور.. ختام فعاليات اليوم العالمى لمرضى الإيدز بكوم الدكة

شهدت منطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية، اليوم، ختام فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمرضى الإيدز، التى تنظمها جمعية كاريتاس، المسئولة عن سكرتارية الشبكة المصرية للجمعيات الأهلية لمكافحة الإيدز.

وتوافد الراغبون فى إجراء الفحص المجانى لفيروس "HIV"، على عربة الفحص التى توفرها كاريتاس، ضمن فعاليات اليوم المستمرة حتى الساعة 9 مساء، بالتعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، بهدف التشجيع على اكتشاف المرض فى مراحله المبكرة.

وعلق المتواجدون فى الاحتفالية أمنياتهم لمرضى الإيدز على شجرة الأمنيات، فكتب أحدهم "نفسى ميبقاش فى متعايشين، نفسى نبقى كلنا بشر"، وكتب آخر " نفسى يكون التعايش مع المرض من غير وصم أو تمييز".

وقالت د. سلافة مصطفى، مدير مشروعات الإيدز بكاريتاس، إن عدد الذين أجروا الفحص على مدار الفعاليات التى تنظمها الجمعية منذ بداية الشهر الجارى، احتفالا باليوم العالمى للإيدز، بلغ نحو 350 فردا.

ويحيى الحفل فرقة "كراكيب" وفرقة "آرتى نوبا"، بالإضافة إلى عدد من فقرات الفنون الشعبية والتنورة، وقام المتطوعون بالتوعية بمخاطر انتقال المرض وطرق الوقاية منه.



>