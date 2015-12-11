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مدير إدارة التنظيم والإدارة بكفر الشيخ: تعيين 257 من ذوى الاحتياجات الخاصة

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مدير إدارة التنظيم والإدارة بكفر الشيخ: تعيين 257 من ذوى الاحتياجات الخاصة مدير إدارة التنظيم والإدارة بكفر الشيخ: تعيين 257 من ذوى الاحتياجات الخاصة
أكد حامد مدين، مدير إدارة التنظيم والإدارة بمحافظة كفر الشيخ، أنه جار تعيين 257 من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن نسبة الـ5% بعدد من المصالح الحكومية بالمحافظة فى أعمال تتلائم مع نسبة إعاقتهم.

وأضاف مدين، فى تصريحات صحفية، أن الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، اعتمد تعيين الـ257 من ذوى الاحتياجات الخاصة على درجات مالية، مشيرًا إلى أن المحافظ طلب مراعاة حالة ذوى الاحتياجات الخاصة وتسليمهم أعمالهم فى مناطق قريبة من مواطن إقامتهم.

يذكر أن ذوى الاحتياجات الخاصة يطالبون بتعيين 700 من الحاصلين على مؤهلات متعددة ووفر المحافظ الـ257 فرصة عمل وسيتم توفير المزيد من فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة.

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