بسبب تشيرشيف.. المحكمة الرياضية ترفض طعن ريال مدريد الثاني وتطالب بوثائق أكثر

(إفي): رفضت محكمة التحكيم الرياضي الإسبانية (تاد) التظلم الذي تقدم به نادي ريال مدريد بشأن قرار الاتحاد الوطني للعبة بإقصائه من بطولة كأس الملك بعد إشراكه لاعب موقوف، الروسي دينيس تشيريشيف، خلال مباراة ذهاب دور الـ32 أمام قادش والتي أقيمت على أرض الأخير مطلع الشهر الجاري وانتهت لصالح النادي الملكي 1-3 ، كما طالبت بالحصول على مزيد من الوثائق في القضية للبت فيها.

وأوضحت (تاد) في بيان لها أن "المحكمة، وبعد دراسة كافة الدفوع التي تضمنها التظلم والوثائق الواردة من الاتحاد، اتفقت على عدم قبول طلب التظلم الذي تقدم نادي ريال مدريد لعدم توافر الشروط المطلوبة وفق القانون الساري".

كما أشارت المحكمة خلال جلستها اليوم الجمعة إلى أنها "لا تمتلك كافة الوثائق التي تستكمل القضية ونتيجة لذلك فإنها ليست مستعدة للفصل فيها".

بالمثل، كشفت محكمة التحكيم الرياضي برئاسة إنريكي أرنالدو أنه من أجل الفصل في الاستئناف الذي تقدم به ريال مدريد "يجب أولا مطالبة الجهة التي أصدرت القرار بتقرير حول نفس القضية، وكذلك إعادة إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية" إضافة لتفاصيل التظلم الذي تقدم به نادي قادش في بداية الأمر للمطالبة بحقه في التأهل على حساب الريال بالكأس.

وأكدت المحكمة أنها بمجرد استكمال جميع الإجراءات ستبت فورا في هذه القضية بدون تأخير.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد رفضت يوم الخميس الطعن الذي تقدم به الريال ضد اقصائه من الكأس وتغريمه 6001 يورو بعد أن أشرك تيشريشيف في ذهاب دور الـ32 من المنافسة رغم ايقاف اللاعب مباراة إثر حصوله على ثلاث بطاقات صفراء مع فريقه السابق فياريال في النسخة الماضية من البطولة.

وأكد الاتحاد الإسباني قرار لجنة الاستئناف، لتبدأ مهلة 15 يوما أمام ريال مدريد للطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، حيث طالبها النادي بوقف العقوبة احترازيا.