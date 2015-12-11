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بخلاف ربيري.. بايرن يعلن غياب مدافعه لنهاية العام

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بخلاف ربيري.. بايرن يعلن غياب مدافعه لنهاية العام بخلاف ربيري.. بايرن يعلن غياب مدافعه لنهاية العام

(إفي): أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الجمعة عن غياب الثنائي المغربي مهدي بنعطية والفرنسي فرانك ريبيري عن الفريق خلال الثلاث مباريات المتبقية له هذا العام قبل العطلة الشتوية بسبب إصابات عضلية بعد المواجهة الأخيرة للفريق في دوري الأبطال أول أمس الأربعاء أمام دينامو زغرب الكرواتي.

وقال النادي البافاري في بيان له إن كلا اللاعبين خضعا لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب، فولكر براون، والذي قام بتشخيص إصابتيهما.

وعانى المدافع المغربي من إصابة عضلية خلال المباراة مما دفع المدرب الإسباني بيب جوارديولا لإخراجه من الملعب إلى جانب الفرنسي ريبيري الذي عانى من إصابة مماثلة.

وكان لاعب الوسط الفرنسي قد عاد للظهور مع الفريق بعد تسعة أشهر من الغياب بداعي بعض المشاكل أسفل منطقة الظهر ثم إصابة في كاحل القدم أخرت ظهوره لفترة جديدة.

وبهذا، سيغيب اللاعبان عن مباراتي الفريق المتبقيتين في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" أمام كل من إنجولشتات وهانوفر، بالإضافة إلى مباراة الكأس أمام دارمشتات.

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