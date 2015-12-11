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مورينيو: التأهل لدوري الأبطال بات صعبا.. وسأكمل عقدي مع تشيلسي

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مورينيو: التأهل لدوري الأبطال بات صعبا.. وسأكمل عقدي مع تشيلسي مورينيو: التأهل لدوري الأبطال بات صعبا.. وسأكمل عقدي مع تشيلسي

(إفي): استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي احتمالية إقالته من الفريق الإنجليزي، مؤكدا أن هناك ثلاثة مواسم ونصف الموسم في تعاقده وسيكملها.

وقال مورينيو:"سأكمل تعاقدي مع تشيلسي، تتبقى لي ثلاثة أعوام ونصف بعد. ثم يمكنني تدريب أي فريق آخر في العالم، رغم أن هناك فرق لن أدربها قط"، خلال مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة ليستر سيتي متصدر الجدول الاثنين المقبل في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح المدرب "قبل الهزيمة من بورنموث كنت مقتنعا بأننا سننهي الموسم في المركز الرابع وأننا سنقدم أداء رائعا في ديسمبر. يجب أن أكون صادقا وأقول إن الهزيمة الأخيرة كانت أمرا لم أتوقع حدوثه على الإطلاق".

وأضاف "الحقيقة هي أن هناك فرقا تؤدي بشكل جيد للغاية وأخرى ليست على المستوى الذي ظهرت به العام الماضي. أصبح من الصعب الفوز بثلاثة وأربعة وخمسة أو 10 لقاءات متتالية".

وتابع "يمكننا أن نحلم بختام رائع للموسم وأن ننهيه في المركز الرابع. يجب أن نحاول العمل على ذلك بينما لا يزال ممكنا حسابيا".

ويحتل تشيلسي المركز الـ14 حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد بنقطتين فحسب عن مراكز الهبوط، بعد سقوطه في الجولة الأخيرة على ملعبه ستامفورد بريدج أمام بورنموث المتواضع 0-1.

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