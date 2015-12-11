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ضبط 8 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

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ضبط 8 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية ضبط 8 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

أرشيفية

تمكنت مباحث تموين الدقهلية بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، اليوم، 8 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كان اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد عبدالعزيز فهيم، مدير مباحث ، بضبط 8 أطنان، و850 كيلو من أسماك “مكريل”، و”سردين مملح”، و”سمك الرنجة مدخنة”، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المصانع الأسماك بمركز بلقاس.

بفحص الأسماك، تبين أنها منتهية الصلاحية وغير طالحة للاستهلاك الآدمي حسب تقرير مفتش الطب البيطري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لإصدار الأمر بإعدام الأسماك المضبوطة.

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