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مقاتلات يونانية تعترض مقاتلات تركية اخترقت مجالها الجوي

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مقاتلات يونانية تعترض مقاتلات تركية اخترقت مجالها الجوي مقاتلات يونانية تعترض مقاتلات تركية اخترقت مجالها الجوي

مقاتلات “F 35″ – أرشيف

اعترضت مقاتلات يونانية طائرتين تابعتين لسلاح الجو التركي، بعد ادعاءات بأنهما خرقتا حدود المجال الجوي اليوناني.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- أن تركيا تتورط في قضايا انتهاك المجال الجوي، ولكن هذه المرة صاحبت الطائرة اليونانية الطائرتين التركية حتي خرجتا من المجال الجوي.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختراق يأتى بعد أسابيع فقط من اسقاط تركيا طائرة مقاتلة روسية بزعم انتهاك مجالها الجوي. ونفت روسيا حدوث أي انتهاك.

ووفقا لهيئة الأركان العامة التركية تم تركيز الرادار اليوناني على المقاتلتين من طراز أف 16 التركية عندما دخلتا منطقة فوق بحر ايجه.

جدير بالذكر أن تركيا ترفض الاعتراف بـ 10 ميل منطقة جوية حول الجزر اليونانية، ولذلك تم انتهاك المجال الجوى بحسب اليونانية لما يقرب من 1233 مرة حتى الآن هذا العام، 31 منها وقعت على الأراضي اليونانية.

من جانبها، قالت هيئة الاركان العامة التركية -في بيان لها- “كانت المقاتلتان تقومان بطلعة تدريبية فوق المياه المحايدة ..وخلال مهمتها، بدأت اثنان من طائرات اف- 16 اليونانية اللحاق بمقاتلتنا، ووضعتهما هدف على الرداد لمدة ثلاث دقائق و 40 ثانية”.. مضيفا أن طياريها أثبتوا “رد الفعل اللازم”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رحلات التطفل على الأراضي اليونانية تضاعفت في عام 2015، مقارنة بالعام السابق.

وانتقد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الشهر الماضي تركيا على “انتهاكاتها” للمجال الجوي اليونان، متهما إياها بخلق حالة “شائنة” و “لا تصدق”.
> وقال رئيس الوزراء اليوناني ساخرا في تغريده على تويتر “لحسن الحظ طيارينا لا يتمتعون بنفس مقدار الرحمة التي لدى طياريكم تجاه الروس”.

أ ش أ

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