خطوات ترتيب المكتب

تؤثّر الفوضى على قدرة التركيز؛ ما ينعكس سلباً على الإنتاجية بشكل واضح. للحفاظ على مكتب العمل نظيفاً ومرتباً، يمكن اتباع الآتي:

- تحديد وقت، سواء قبل المباشرة بالعمل أو بعد الانتهاء منه، للتنظيف اليومي الذي قد يستغرق بضع لحظات.

- تخصيص صناديق وحاويات لحفظ الأوراق والمستندات؛ تفادياً لبعثرتها بشكل عشوائي على طاولة المكتب، ممّا يؤدي إلى سهولة فقدان البعض منها، أو صعوبة البحث عن إحداها وهدر الوقت. كما ينصح بوضع ملصق على كل صندوق يظهر محتواه. مثلاً: فواتير، منشورات، بطاقات...

- تخصيص ما لا يقل عن عشر دقائق لفرز الأوراق الواردة يومياً، وتقسيمها إلى فئات.

- تنظيف الكومبيوتر من الملفات القديمة، بعد نسخها.

- إبقاء الأدوات المستخدمة بشكل متواصل، كالأقلام، ظاهرة على سطح المكتب.

- تخصيص إحدى الزجاجات الفارغة لحفظ أدوات الكتابة في داخلها.

- تنظيف أدراج المكتب بشكل دوري.

- وضع سلّة للمهملات بالقرب من المقعد، بهدف التخلّص من الأشياء غير الضرورية.

- الاحتفاظ دائماً بعلبة مناديل لمعالجة أي موقف، كما عند انسكاب المشروبات.