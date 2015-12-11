6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في لنش سياحي بالغردقة

أكدت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، أن 6 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، شاركت في إطفاء الحريق الذي شب مساء اليوم، بأحد اللنشات السياحية أثناء تواجده داخل ورشة إصلاح اللنشات السياحية بمنطقة السقالة بالقرب من ميناء الغردقة البحري، وتمت السيطرة على تأمين منطقة الحريق لإخماده والسيطرة عليه قبل أن يمتد لباقي اللنشات السياحية المجاورة.

> وأضافت المصادر، أن القوات بدأت عمليات التبريد داخل اللنش المحترق، وتحرر محضر بالحادث وجار تحديد سبب الحريق وتحديد مالكه.