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فضحية.. شركة أعضاء ذكرية صناعية تعرض منتجاتها فى مؤتمر "الجمعية المصرية"

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فضحية.. شركة أعضاء ذكرية صناعية تعرض منتجاتها فى مؤتمر "الجمعية المصرية" فضحية.. شركة أعضاء ذكرية صناعية تعرض منتجاتها فى مؤتمر "الجمعية المصرية"
فوجئ المشاركون فى مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، الذى عقد اليوم الجمعة، بإحدى الشركات تعرض أعضاء ذكرية صناعية داخل المؤتمر بالمخالفة للقانون، وبرغم عدم حصول مثل تلك المنتجات على تصريح بتداولها من وزارة الصحة أو أى جهة رسمية.

البداية كانت بتعليق لافتات للشركة التى تحمل اسم مالكها "خالد أ.ط"، والتى تضمنت إعلانات عن أعضاء تناسلية وأجهزة لعلاج عند الرجال وغيرها من الأمراض، وخلال فعاليات المؤتمر، فوجئ المشاركون بعرض أعضاء ذكرية صناعية تعمل عن طريق النبضات الكهربائية، وتستخدم فى ممارسات جنسية شاذة.

وأمام استياء الحضور، حاول مندوب الشركة تبرير الموقف، قائلاً لـ"اليوم السابع": "إن هذه الأعضاء الصناعية تستخدمها السيدات عند غياب أزواجهن، أو عند وجود مشاكل مرضية لهم"، مشيراً إلى أن بعض الأطباء قد يصف لمرضاه استخدام مثل هذه الأعضاء.

فى المقابل، قال الدكتور مدحت عمار، أستاذ أمراض الذكورة ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة: إنه لم يكن يعلم بوجود مثل هذه المنتجات فى المؤتمر، مؤكداً عدم وجود أى مبرر طبى لاستخدامها، وأنها تستخدم عادة فى العلاقات الجنسية الشاذة.

و"اليوم السابع" يتحفظ عن نشر صور منتجات الشركة التى تم عرضها خلال المؤتمر.


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