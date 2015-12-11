رئيس معهد الاستشراق الروسى: مصر تستطيع تزويد موسكو بنفس منتجات تركيا

أكد الدبلوماسي الروسي السابق ورئيس معهد الإستشراق فيتالى نعومكين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قدرة مصر على مساعدة روسيا من خلال تزويدها بالفواكهة والخضروات المحظور جلبها من تركيا.> وأشار نعكومين إلى أن نشر صواريخ "إس – 400" فى سوريا يزيد من الإستقرار بالدول العربية خصوصا أنها لا تغير من موازين القوى بل تدافع عن الدول مؤكدا أن العلاقات بين مصر وروسيا مزدهرة ولها مستقبل قوى،ومشاكل كثيرة تواجه العالم العربي نعمل مع مصر على حلها.

وأوضح نعومكين أن العديد من الدول العربية التى كانت قوية تفككت مثل سوريا والعراق ولييا وعلينا أن نعمل سوياً لمواجهة الارهاب الذى يتخفى خلف الإسلام ونحن نواجه هذا الخطر فى روسيا ايضاً، قبل كل شئ يوجد بين مصر وروسيا تفاهم سياسي لحل هذه المشاكل ووجه نظر واحدة واستعداد لتطوير العلاقات الاقتصادية والدفاعية والعسكرية، وفى مجال البترول والطاقة والشرط الاساسي لنجاح هذا التعاون هو الانتصار على الارهاب الذى يشكل خطر بالنسبة للسياحة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي السابق أنه متأكد من أن العلاقات السياحية والتعاون السياحي بين موسكو والقاهرة سيعود لمجراه الطبيعي، بشرط تقوية الأمن لطمأنة الجانب الروسي،خاصة مع وجود حب غير عادي لمصر من السياح الروس.