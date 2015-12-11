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بالصور.. الأقصر تستقبل رحلة وزارة الشباب لـ500 من ذوى الاحتياجات

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بالصور.. الأقصر تستقبل رحلة وزارة الشباب لـ500 من ذوى الاحتياجات بالصور.. الأقصر تستقبل رحلة وزارة الشباب لـ500 من ذوى الاحتياجات
استقبلت محافظة الأقصر رحلة وزارة الشباب لعدد 500 من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية لزيارة محافظتى أسوان والأقصر، حيث تم تسكين الأفواج بنزل الشباب بمدينة الطود، وتأتى هذه الرحلة احتفالا باليوم العالمى للمعاقين.

ومن جانبه قام محمد عبد القادر، مدير النزل، بعمل حفل ترفيهى من خلال فرقة الفنون الشعبية وتقديم المواهب من ذوى الاحتياجات بمختلف أنواعها.

وقال أحمد عمر، الحاصل على ميدليات من خلال المسابقات الرياضية فى مجال السباحة ومن ذوى الإعاقة، إن "محافظة الأقصر جميلة جدًا والناس هنا تتمتع بصفاء النفس، وهذه هى المرة الأولى التى أزور فيها الآثار".

أما هالة حمدى، عضو جمعية الأقزام بالإسكندرية، والتى قامت بتمثيل أكثر من دور فنى أمام الفنان نور الشريف، وتمت استضافتها فى أكثر من برنامج ضمن مجموعة وأعضاء جمعية الأقزام، دعت جميع المصريين لدعم السياحة بالأقصر والتى تملك ثلث آثار العالم.

ويقول الدكتور محمد عبد الستار، مشرف عام الرحلة ومسئول الإعاقة بوزارة الشباب، إن وزارة الشباب قامت بتنظيم هذه الرحلة لمن يرغب من ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تقسيم الأفواج حتى يستمتع الجميع بهذه الرحلة مع زيادة عدد المشرفين التابعين للوزارة، ورحب إبراهيم أحمد، منسق ذوى الإعاقة بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان بمحافظة الأقصر، بهذه الرحلات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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