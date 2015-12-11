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بالصور.. نائب مركزى إبشواى ويوسف الصديق يوفر سيارات سلع مدعمة لأهالى دائرته

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بالصور.. نائب مركزى إبشواى ويوسف الصديق يوفر سيارات سلع مدعمة لأهالى دائرته بالصور.. نائب مركزى إبشواى ويوسف الصديق يوفر سيارات سلع مدعمة لأهالى دائرته
قام النائب يوسف الشاذلى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى يوسف الصديق وإبشواى بمحافظة الفيوم، بتوفير سيارات سلع غذائية مدعمة ووجبات بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وتواجدت السيارات المحملة بالسلع أمام منزل النائب لجميع المواطنين من أبناء دائرته، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها لمحاربة الغلاء وتوفير السلع المخفضة للمواطنين.

وأكد المشاركون فى عمليات توزيع السلع الغذائية على المواطنين أن المبادرة شهدت توافد أبناء الدائرة لشراء السلع المدعمة، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة، وأكدوا أنهم فى انتظار المزيد من المبادرات التى تدعم محدودى الدخل وتحارب الغلاء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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