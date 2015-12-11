بالصور - صلاح داعما ' التشجيع المثالي ' : الاحترام أساس كل شيء وهذه رسالتي إلى الجميع

"بالنسبة لي الاحترام هو أساس كل شيء".. هكذا بدأ الجناح المصري محمد صلاح حديثه أثناء زيارته لفاعلية "التشجيع المثالي".

روما يُسهم في مشروع " A scuola di tifo" وهو مشروع يهدف لتعليم أطفال مشجعي النادي الإيطالي الطريقة المثالية في التشجيع بعيدا عن التجاوزات العنصرية وغير ذلك.

وبشكل دائم يتوجه لاعبو روما إلى المشروع لمساندة الأطفال وإسعادهم. وهذه المرة كان الدور على محمد صلاح. (شاهد - صلاح في زيارة أطفال "التشجيع المثالي". (طالع التفاصيل)

وحرص صلاح خلال زيارته على التقاط الصور مع الأطفال قبل أن يتحدث ويوجه رسالة إلى الجميع.

وقال صلاح: "الاحترام أساس كل شيء. في الرياضة. بين الأسود والأبيض. بين الأديان. في كامل الظروف والمواقف. أهم شيء هو الاحترام".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإيطالي "نحن نلعب جنبا إلى جنب. عندما نفوز فهذا يعني فوز روما وليس فوز صلاح أو دي روسي أو ديجكو. نفس الأمر عند الخسارة".

وأكمل حديثه قائلا: "نحب بعضنا البعض ونحارب ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصارات بشكل دائم. وعندما نخطئ نسعى سريعا لحل الأزمات".

شاهد صور زيارة صلاح