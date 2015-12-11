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حوار في الجول - عمرو جمال يتحدث عن: ' محادثات الزمالك والغضب الطبيعي لعدم المشاركة '

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حوار في الجول - عمرو جمال يتحدث عن: ' محادثات الزمالك والغضب الطبيعي لعدم المشاركة ' حوار في الجول - عمرو جمال يتحدث عن: ' محادثات الزمالك والغضب الطبيعي لعدم المشاركة '

لاعب تحول من المهاجم الأول في إلى المهاجم الثالث في الأهلي بسبب الإصابة. عمرو جمال عاد للملاعب ودخل في السباق مرة أخرى، ليعلن التحدي كي يعود لمكانته الطبيعية.

نعم غاضب لعدم المشاركة لكنه يرفض اختلاق المشاكل، ويرى أن غضبه طبيعيا.

عمرو جمال تحدث لـ FilGoal.com عن وضعيته في الأهلي ومنتخب مصر، وحقيقة مفاوضاته مع الزمالك.

وكل ما يلي على لسان عمرو جمال

عدم المشاركة

"بالطبع حزين لعدم المشاركة بصفة أساسية مع الأهلي لأنني لم أعتد ذلك منذ كنت طفلا، لكني لم ولن أختلق المشاكل يوما والجميع يعلم أن غضبي دائما يكون من نفسي، فنحن في الأهلي عائلة واحدة ولا يهم من يشارك بقدر أهمية افوز".

"جوزيه بيسيرو معذورا في عدم الدفع بي بالفترة الماضية، فحين وصل كانت المباراة الأولى في الدوري بعد أيام قليلة، وما كان له إلا أن يعتمد على تشكيل مباراة كأس السوبر أمام الزمالك، والتي لم أشترك بها رغم أنني كنت في حالة فنية جيدة وقتها مع منتخب مصر".

مفاوضات الزمالك

"لا صحة مطلقا لأن الزمالك عقد جلسات تفاوض معي، نعم أنه نادي كبير ويتشرف أي لاعب بارتداء قميصه، لكنهم يعلمون جيدا أن عقدي مازال ممتدا مع الأهلي لأربع سنوات قادمة، وهذا يعني استحالة التحدث معي بشكل مباشر".

"لن أرحل عن الأهلي إلا إذا وصلني عرضا يرضيني ويرضي النادي، وبالفعل فإن وكيل أعمال يعقد محادثات مع أندية أوروبية عديدة من أجلي، لكني أفصل نفسي تماما عن تلك النقطة وأركز في كرة القدم فقط".

منتخب مصر

"عاش منتخب مصر فترة عصيبة بالسنوات الأخيرة أفقدت الجمهور ثقتهم باللاعبين، لكننا نحلم بالوصول لكأس العالم في روسيا وهذا حق مشروع لنا وللجماهير، وسنسعى لتحقيقه".

"هيكتور كوبر نجح في خلق جو رائع داخل الفريق، فالجميع سعيد سواء من يشارك أو من يجلس بديلا، وأعتقد أن تلك ستكون أولى خطوات النجاح".

باسم مرسي

"باسم مرسي لاعب رائع وتربطني به علاقة جيدة داخل المعلب وخارجه، فقد كنت متأكدا أنه سيصبح ذا شأن كبير منذ انضم لمعسكر منتخب مصر لمباراتي جامايكا وتشيلي، وكان حينها مازالا لاعبا في الإنتاج الحربي".

"أنا واثق من أنه سيكون مفتاح فوز الزمالك ومنتخب مصر في مناسبات عديدة قادمة، وأنه سيفيد لفترات طويلة تالية، وبالمناسبة هو لاعب ملتزم فنيا ودينيا، لكن ليس بالضرورة أن يظهر ذلك للناس".

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فيديو اليوم السابع

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