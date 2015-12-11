الماء الدافئ بالليمون على الريق يضبط الضغط ويطرد السموم والأمراض

يعتبر الليمون كنز الشتاء نظراً لأنه غني بمضادات الاكسدة والفيتامينات التي تحمي من الاصابة بالأمراض ويحسن من الصحة العامة.

ووفقاً لدراسة أمريكية أوضح الباحثون أن الماء الدافئ بالليمون يفعل المعجزات للصحة خاصة إذا تم تناوله علي معدة فارغة، حيث انه يساعد في الحفاظ على البشرة شابة ونضرة، بالإضافة إلي أنه يقوي الجهاز المناعي ويساعد علي فقدان الوزن.

وأكد الباحثون أن الماء الليمون يساعد على محاربة الأمراض الشائعة والمزمنة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

ويحتوي الليمون أيضاً علي مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة أضرار البشرة من الجذور الحرة المسببة للسرطان، وضوء الشمس، والملوثات والسموم، كما أن فيتامين C يعمل ضد عملية الشيخوخة، ويعزز انتاج الكولاجين من قبل الجلد.

وأشار الباحثون إلي أن المياه بالليمون تمنع تراكم بعض الدهون في الجسم، ويمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم والكبد، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي وتساعد علي فقدان الوزن.

وأضاف الباحثون أن الليمون يطهر الكبد، ويوفر الطاقة لإنزيمات الكبد مما يساعد على تصفية السموم من الدم، كما أنه غني أيضاً بالبوتاسيوم، وهو المعدن الأساسي الذي يساعد علي تعزيز صحة الدماغ ويحافظ على انضباط مستوى ضغط الدم.

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