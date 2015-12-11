عايز تخس.. إعرف إزاي تستخدم القرفة علشان تفقد4 كيلو من وزنك خلال شهر

خسارة الوزن غاية الكثيرين، يلهثون ورائها سالكين شتي الطرق، علي الرغم من أن مطبخهم يحتوي علي مشروبات طبيعية عشبية، لها خواص الحرق، والقدرة علي إذابة الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن.

الكثير من راغبي الرشاقة و خسارة الوزن يعلمون أن القرفة، يمكن استغلالها في التخلص من الوزن وحرق الدهون، إلا أن معظمهم لا يعي كيفية استخدامها أو جرعات تناولها والطرق المثلي لخسارة الوزن من خلالها؟

الدكتورو صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة أكدت خلال حديثها عن القرفة، علي أنها مشروب عشبي مذهل حارق للدهون، لما له من مواد حارقة ومذيبة لدهون وترهلات الجسم المتراكمة، فبجانب فوائد القرفة التي لا تحصي، فهي بالأخص تحتوى على العديد من العناصر الغذائيه اللازمه للجسم، لتقويته وتدعيمه، وهى مصدر هام للألياف الهامة للجسم وبناءه، ولفقدان الوزن، وبالتالي فلها فوائد كثيرة فى إنقاص الوزن حيث تعمل على زياده معدل الحرق العام للجسم.

وتابعت الدكتورة صفاء حديثها، مؤكدة علي أن للقرفة شروط، للقدرة علي العمل بشكل صحيح لإنقاص الوزن وخسارة الدهون، ولعل أهم هذه الشروط أن يتم شربها علي معدة خاوية علي الريق صباحا، شرط أن تكون دافئة قليلا لا ساخنة ولا تلهب المعدة أو تؤذيها وتسبب لها الحموضة والحرقة، بالإضافة لضرورة غليها قليلا وإضافة ملعقة صغيرة علي كوب مياه كامل، ولا يكتمل عملها إلا بإضافة بعض قطرات الزنجبيل ما مقداره نصف ملعقة منه ناعما، مع شربها مرة واحدة يوميا ليخسر بعد مرور شهر الشخص ما لا يقل عن 3 الي 5 كيلو.

وأشارت أخصائية السمنة والنحافة، بضرورة أن تحتوي وجبة واحدة يوميا خلال هذا الشهر علي نصف ملعقة من الزنجبيل، أو شريحتين من الزنجبيل الطري، بالاضافة إلي ملعقة ممسوحة من القرفة، أو عود كامل من القرفة الجافة، لتكتمل وظيفتها للتخلص من الدهون.