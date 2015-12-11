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أطعمة مذهلة تعزز الرغبة الجنسية لدى النساء.. أبرزها الشيكولاتة

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أطعمة مذهلة تعزز الرغبة الجنسية لدى النساء.. أبرزها الشيكولاتة أطعمة مذهلة تعزز الرغبة الجنسية لدى النساء.. أبرزها الشيكولاتة
تعانى كثير من السيدات من انخفاض الرغبة الجنسية ولا يعرفن سبب هذا الخلل وهذا يسبب الكثير من المشاكل الزوجية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن أن هناك أطعمة سوبر تعزز الرغبة الجنسية وخاصة لدى السيدات، والتى تشمل:

1- الشيكولاتة


>أوضح الباحثون أن الشيكولاتة تعمل على إثارة الشهوة الجنسية نظراً لاحتوائها على المغنيسيوم، والذى يعمل كمهدئ طبيعى ويرفع من الشعور بالراحة والاسترخاء.

وأشار الباحثون إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوى على مركب يطلق عليه اسم “phenylethylamine”، الذى يعمل على إفراز هرمون "الاندورفين" الذى يعزز الرغبة الجنسية لدى النساء، وفقاً لدراسة نشرت فى مجلة الجمعية الأمريكية.

2- البيض


>أكد الباحثون على أن البروتين الموجود فى البيض يمكن أن يعزز الطاقة بالإضافة إلى أنه مصدر جيد لفيتامين “B6”، مما يساعد على توازن مستويات الهرمونات وزيادة الرغبة الجنسية.

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